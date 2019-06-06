На Урале участковый застрелил напавшего на него с ножом мужчину

Предварительно, применение табельного оружия признано правомерным, отметили в ГУ МВД РФ.

Участковый полицейский застрелил из табельного оружия мужчину, который напал на него с ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 6 июня в посёлке Шимаковка, куда страж порядка приехал после сообщений о семейном скандале и на месте происшествия увидел мёртвую хозяйку дома 1959 года рождения.

В какой-то момент на него с ножом напал сын женщины 1983 года рождения. Учитывая агрессивное поведение мужчины, полицейскому пришлось применить оружие. Предварительно, в МВД посчитали такие действия правомерными.

Проверку и оценку действий участкового проводит Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области.