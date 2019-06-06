"Уралкалий" украсил свой стенд на ПМЭФ 100 тысячами роз

В прошлом году посетители форума выкладывали в соцсети фото с хештегом #миллионалыхроз.

Российская компания "Уралкалий" украсила свой стенд на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге ста тысячами роз.

На стенде крупнейшего в мире производителя калийных удобрений цветами выложена таблица Менделеева, которой в 2019 году исполнилось 150 лет.

Отметим, что в прошлом году стенд "Уралкалия" на ПМЭФ также был украшен розами, которые несли в себе символическое значение. Цветы красных, оранжевых, розовых оттенков использовали, чтобы в полной мере передать цветовую гамму калия. Стенд привлёк к себе внимание любителей селфи, которые выкладывали в соцсети фотографии с хештегом #миллионалыхроз.