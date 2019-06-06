AFP: Путин и папа римский встретятся 4 июля

Понтифик и президент РФ встречались дважды — 25 декабря 2013 года и 10 июня 2015 года.

Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин проведут встречу 4 июля во время визита главы российского государства в Италию. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление Ватикана.

— Я могу подтвердить, что папа Франциск примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля, — рассказал пресс-секретарь понтифика Алессандро Джизотти.

В Кремле эту информацию пока никак не комментировали.