В Московском зоопарке рассказали о будущем потомстве панд Жуи и Диндин

Медведи станут родителями не раньше, чем им исполнится по 8 лет. При этом панды в зоопарках очень редко размножаются естественным путём.

Потомства от китайских панд, которые накануне поселились в Московском зоопарке, придётся ждать несколько лет. Специалист зоосада рассказал, что Жуи и Диндин не являются братом и сестрой, поэтому шанс на размножение есть. Однако животные ещё слишком юны.

— Это не брат и сестра, но для размножения они для начала должны вырасти годкам к восьми, — рассказал сотрудник Московского зоопарка в интервью РИА "Новости".

Также пандам могут не понравиться условия. Потомства естественным путём, по словам специалиста, удаётся добиться только в одном-двух зоопарках во всём мире.

— В Китае их размножают с помощью искусственного осеменения, — отметил специалист.

Китайские панды Жуи и Диндин покинули свою родину 29 апреля. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия Китая. Животные благополучно устроились в своём павильоне и уже готовы принимать посетителей. Накануне Жуи и Диндина показали Владимиру Путину и Си Цзиньпину, а также российским и китайским школьникам.