Робот Пифагор и велодорожки. Чем удивляют гостей ПМЭФ-2019 — видео

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) удивили гостей мероприятия образовательным роботом Пифагором и велодорожками. Лайф публикует видео с ПМЭФ-2019.

Робот Пифагор, в частности, представляет концепцию проекта образовательной платформы, которая позволяет обучать школьников созданию социальных роботов, использующихся в повседневной жизни. По крайней мере, об этом он говорит сам и предлагает сделать с ним селфи.

Напомним, что основная программа форума начнётся сегодня, 6 июня. Самым ожидаемым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Накануне для гостей прошло препати. Лайф публиковал видео с мероприятия.