В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставки

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В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставки

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 Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Банк России готов в ближайшее время рассматривать возможность снижения ключевой ставки. Об этом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки, — заявила глава регулятора.

Она напомнила, что ключевая ставка была поднята в конце 2018 года из-за нарастания инфляционных рисков, которые в том числе были связаны с повышением ставки НДС. По словам Набиуллиной, принятые упреждающие меры дали свой эффект.

В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. 14 июня состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

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