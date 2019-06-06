В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставки

Банк России готов в ближайшее время рассматривать возможность снижения ключевой ставки. Об этом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки, — заявила глава регулятора.

Она напомнила, что ключевая ставка была поднята в конце 2018 года из-за нарастания инфляционных рисков, которые в том числе были связаны с повышением ставки НДС. По словам Набиуллиной, принятые упреждающие меры дали свой эффект.

В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. 14 июня состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.