Москвичи взяли штурмом магазин с новыми кроссовками от Канье Уэста

Люди ночевали на улице, чтобы не проспать открытие и купить спортивную обувь, пара которой стоит почти 22 тысячи рублей.

Более сотни человек ночевали под дверями торгового центра "Цветной", а утром 6 июня выстроились в очереди ради новых кроссовок от Канье Уэста — YEEZY BOOST 700 V2 ADULTS. Сегодня официально стартовали продажи обуви, за пару которой придётся отдать около 22 тысяч рублей.

Оказалось, что поклонники Уэста и кроссовок караулили открытие ТЦ не у тех дверей, и, когда поняли это, побежали к другому входу. Лайф публикует видео "штурма".

На сайте компании Аdidas, которая занимается продажей кроссовок, сообщается, что на товар не действуют скидки и акции, а количество пар ограничено.

— Количество товара ограничено. Один человек может приобрести только одну пару, — говорится в сообщении.

Напомним, рэпер запустил крупномасштабные продажи кроссовок модели Yeezy Boost в феврале этого года. Позже они стали одними из самых популярных, судя по хештегам в "Инстаграме".