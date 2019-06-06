Группа "На-на" поздравила Бари Алибасова с днём рождения

Коллектив "На-на" поздравил с днём рождения своего продюсера Бари Алибасова, которому исполнилось 72 года и который сейчас находится в больнице.

— Мы вас очень любим! Крепкого вам здоровья и скорейшего выздоровления. Мы всегда рядом, — сказано в посте в аккаунте группы в "Инстаграме".

Алибасов основал "На-на" 30 лет назад, в 1989 году.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. По словам солиста "На-на" Владимира Лёвкина, продюсер проведёт на обезболивающих препаратах ещё три дня — у него ожог пищевода четвёртой степени. Возможно, Алибасову потребуется операция.