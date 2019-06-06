В "Роскачестве" назвали самые ненадёжные пароли

Кроме того, чтобы сохранить конфиденциальность данных рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию .

Специалисты дали советы относительно того, как придумать надёжный пароль к своим аккаунтам в Сети. Об этом сообщается на официальном сайте "Роскачества".

Интернет-пользователям не рекомендуется использовать пароли короче восьми символов и состоящих только из букв и цифр. При этом неудачными считаются также комбинации, которые могут легко подобрать хакеры: qwerty, 1234567, password, 1q2w3e4r5t6y, а также пароли, в которых содержится личная информация, — имя, фамилия или дата рождения.

Надёжный пароль, по мнению экспертов, напротив состоит из восьми и более символов, содержит заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов, а также не связан с персональными данными. При этом даже сложный пароль рекомендуется менять каждые полгода.

Также в "Роскачестве" советуют использовать разные пароли для каждого из интернет-ресурсов, не записывать данные для входа на бумаге и не оставлять их на видном месте, а также использовать двухфакторную аутентификацию –привязку по номеру телефона в качестве дополнительного и эффективного способа защиты учётных записей. В таком случае хакеры, узнав пароль пользователя, всё равно не смогут взломать аккаунт.

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