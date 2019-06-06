Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области

СК РФ опубликовал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, которого поймали в столичном аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, что чиновника спокойно ведут в наручниках по территории воздушной гавани.
По версии следствия, задержанный вместе с сообщниками незаконно назначил, согласовал и провёл сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области. Из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 миллионов рублей.
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