Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области

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Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области

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СК РФ опубликовал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, которого поймали в столичном аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, что чиновника спокойно ведут в наручниках по территории воздушной гавани.

По версии следствия, задержанный вместе с сообщниками незаконно назначил, согласовал и провёл сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь" Казачинско-Ленского района Иркутской области. Из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 миллионов рублей.

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