Главбуха Посольства РФ в Израиле обвинили в мошенничестве на 49 млн рублей

Следователи предъявили обвинение главному бухгалтеру Посольства России в Израиле Наталии Журавлёвой по делу о хищении средств дипмиссии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в период с октября 2012 по август 2014 года Журавлёва, сотрудница посольства Анна Сидорова и сотрудница ФГУП "Госзагрансобственность" Ирина Лось похитили с валютных счетов дипмиссии денежные средства, сумма которых в рублёвом эквиваленте составляет более чем 49 миллионов.

Женщины обманывали руководство посольства, подделывали распорядительные платёжные документы и похищали средства под видом расчётов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов.

На похищенные деньги обвиняемые приобрели недвижимость в Москве и Подмосковье. Журавлёва была арестована в ходе предварительного следствия в целях возмещения имущественного вреда, причинённого бюджетной системе России. Уголовное дело в отношении женщин направлено в Генеральную прокуратуру РФ.