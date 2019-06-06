Силуанов призвал не уделять повышенного внимания делу Калви

Первый зампредседателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов призвал уделять делу американского инвестора Майкла Калви меньше внимания, поскольку проблема улучшения инвестиционного климата должна рассматриваться системно. Об этом министр сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.
— Мне кажется, что мы слишком много уделяем этому (делу Калви. — Прим. Лайфа) внимания. Надо систему менять, (проводить. — Прим. Лайфа) изменения с точки зрения налоговых стимулов, реализуя национальные проекты, — отметил Силуанов.
Кроме того, министр подчеркнул, что следует работать над улучшением инвестклимата, а также заниматься вопросами доверия и "сделать более комфортной, понятной и предсказуемой работу органов, которые обеспечивают защиту бизнеса".
При этом Силуанов добавил, что инциденты, подобные делу Калви, существовали ранее как на Западе, так и в России. Однако повышенного внимания им прежде не уделяли.
— Не надо рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему, — заключил министр финансов.
Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Впоследствии суд освободил американского инвестора из следственного изолятора и отправил под домашний арест до 14 июля.
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