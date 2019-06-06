Вожатую лагеря осудили за гибель ребёнка во время игры "собачья смерть"

Девушка знала, что ребёнок играет в опасную для жизни игру, но ничего не предпринимала.

В Миассе суд приговорил к полутора годам ограничения свободы двадцатилетнюю вожатую детского лагеря "Ильмены". Девушку признали виновной в гибели двенадцатилетнего мальчика. Об этом сообщил портал Znak.com.

Ребёнок вместе с другими детьми играл в опасную для жизни игру "собачья смерть", связанную с удушением. Вожатая, по версии следствия, знала об увлечении подопечных, но детей не остановила и не рассказала об этом администрации лагеря.

В время очередной игры 25 июня 2018 года мальчик потерял сознание и упал, ударившись затылком о пол. Позже он скончался из-за травмы головы. Лайф сообщал, что приёмную маму подростка пытались убедить, что он скончался от приступа эпилепсии, которой никогда не страдал.

В итоге вожатую осудили по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".