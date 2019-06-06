В Москве врачи достали из желудка трёхлетней девочки ключи от почтового ящика

В Москве врачи с помощью эндоскопа вытащили из желудка трёхлетней девочки два ключа от почтового ящика. Об этом рассказала пресс-служба Департамента здравоохранения города.

Как отмечается, ребёнок проглотил ключи прямо на глазах у мамы.

— Ключи находились на полке в прихожей, девочка постоянно с ними играла, и мама совершенно не боялась за дочь. Мама пыталась самостоятельно вытащить ключи, но не смогла, — рассказали в пресс-службе.

После проглатывания ключей девочка начала кашлять, жаловаться на боль в груди, у неё появилось сильное слюноотделение, и её мама вызвала скорую помощь. Ключи из желудка ребёнка врачи извлекли в экстренном порядке в операционной под интубационным наркозом.

В Депздраве напомнили, что в случае проглатывания малышами инородных предметов следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью к профессионалам.

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