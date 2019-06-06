В Грузии рухнул вертолёт, есть погибшие

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В Грузии рухнул вертолёт, есть погибшие

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Фото © Flickr / Michael Wong

В высокогорном районе Казбеги Грузии разбился вертолёт. Как сообщает телекомпания Rustavi 2, жертвами крушения стали как минимум три человека.

Винтокрылая машина упала рядом с населённым пунктом. Изначально СМИ сообщили, что BELL 505 врезался в высоковольтную линию электропередачи, однако позже эту информацию опровергли.

По предварительным данным, вертолёт принадлежит компании, которая занимается гостиничным бизнесом. На борту могли быть сотрудники отеля.

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