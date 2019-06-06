В Кремле не слышали об обращении осуждённого норвежца Берга насчёт помилования

Иностранец был приговорён к четырнадцати годам колонии строгого режима за шпионаж против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что осуждённый за шпионаж норвежец Фруде Берг обратился в Кремль с прошением о помиловании.

— Не располагаю никакой информацией о том, что такое прошение подавалось, — прокомментировал журналистам представитель Кремля.

В апреле текущего года Мосгорсуд приговорил Берга к четырнадцати годам колонии строгого режима за шпионаж против России. Его задержали сотрудники ФСБ при получении документов с секретными данными, касающимися Военно-морского флота России.

Почти сразу после приговора норвежец заявил, что будет просить о помиловании. Песков со своей стороны уже комментировал эти планы: мол, президент рассмотрит эту просьбу, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль.