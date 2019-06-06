Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект о полномочиях временных следственных комиссий, которые будут создаваться для расследования деятельности президента в случае возникновения вопроса о его импичменте. Одобрение документа делает возможным запуск процедуры досрочного отстранения главы государства от власти.

— Мы приняли исторический закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента, — заявил спикер Рады Андрей Парубий после голосования.

Возможность импичмента прописана в Конституции Украины, но она не была подкреплена необходимыми законодательными актами.

Как сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде законопроект, регламентирующий процедуру отстранения от власти главы государства. Депутаты отказались рассматривать его, решив доработать ранее одобренный в первом чтении собственный проект закона о ВКС, предусмотрев в нём процедуру импичмента.