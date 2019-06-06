Путин прибыл в Петербург, где примет участие в ПМЭФ-2019

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург. Ближайшие два дня лидер страны будет участвовать в мероприятиях ПМЭФ-2019, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— Президент Путин в Санкт-Петербурге, он прибыл сюда для участия в экономическом форуме, — сказал представитель Кремля.
В рабочем графике главы государства: встреча с руководителями мировых информационных агентств, ряд двусторонних бесед с лидерами стран, в том числе и переговоры с Си Цзиньпином. Кроме того, на сегодня запланирован рабочий обед Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества.
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