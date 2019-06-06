В Саратовской области более 300 человек пострадали от мышиной лихорадки

Зарегистрировано около 600 обращений в медицинские учреждения. Врачи официально подтвердили более трёхсот случаев.

В Саратовской области зафиксирован рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает информационная служба "Саратов 24" со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

По последним данным, с конца мая диагноз был подтверждён почти у 350 саратовцев, у 54 снят. При этом всего было зарегистрировано около 600 обращений. Сейчас с симптомами ГЛПС в больницах региона находится 333 человека. Одна из пациенток скончалась.

— В одну из больниц города в критическом состоянии была доставлена женщина с подозрением на заболевание геморрагической лихорадкой. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, в тот же день пациентка скончалась, — цитирует старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Саратовской области Надежду Волошину НТВ.

Из-за распространения инфекции были закрыты детские лагеря. Заезды первой летней смены отменены в Саратове, а также в Татищевском районе. Это обусловлено решением регионального управления Роспотребнадзора приостановить работу учреждений, поскольку в лесопарковых зонах были выявлены последствия неэффективной работы по уничтожению грызунов.

Открыть заезды планируют к 15 июня. К этому времени в лесных массивах, где располагаются 14 оздоровительных лагерей, будет проведена дополнительная дератизация.

Отметим, что геморрагическая лихорадка, или так называемая мышиная, — это острая вирусная инфекция, переносчиками которой являются грызуны. Вирус передаётся не только контактным способом, но и воздушно-капельным путём. При этом заболевание сложно распознать, поскольку оно начинает протекать как обычная простуда: повышается температура тела, появляется озноб. К медикам люди, как правило, обращаются поздно, когда болезнь начинает поражать почки.

Эксперты связали вспышку ГЛПС в Саратовской области с тёплой зимой. По мнению специалистов, грызунам, которые являются переносчиками инфекции, было комфортно, из-за чего они активно размножались.