В Калмыкии нашли обезглавленным мужа пенсионерки, убитой полицейскими

Мужчина найден мёртвым через некоторое время после того, как обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Мужа убитой полицейскими в столице Калмыкии пенсионерки нашли обезглавленным. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным источника, женщина пропала 29 мая, а не 31-го, как сообщают правоохранители. Супруг пенсионерки пытался дозвониться до неё, но не смог и обратился в полицию. А 31 мая мужчина был найден мёртвым без головы.

Как рассказывает наш собеседник, погибшая Лилия Г. имела небольшой бизнес — два магазина. По некоторым данным, силовики обращали на её точки пристальное внимание — забирали товар якобы на подарки для достойных и уважаемых людей и не оплачивали. Писать на них заявление женщине было страшно. За несколько дней до трагедии один из магазинов ограбили, тогда она обратилась в полицию, поскольку ущерб составил два миллиона. После этого она пропала.

Как ранее сообщали следователи, подозреваемые в убийстве 65-летней жительницы столицы Калмыкии после совершения преступления вывезли её тело и спрятали в бетонированной трубе. Преступлению предшествовал конфликт, который возник между одним из участковых и пенсионеркой. Полицейские задержали двух подозреваемых, ещё один объявлен в розыск.