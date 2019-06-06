Чувашские врачи удалили злокачественную опухоль весом более 20 кг

Пациент не мог самостоятельно передвигаться и не помещался в апертуру томографа.

Врачи Республиканского клинического онкодиспансера в Чебоксарах удалили злокачественную опухоль весом больше 20 килограммов. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Отмечается, что до операции мужчина не мог самостоятельно ходить, потому что опухоль его перевешивала. Также он не помещался в апертуру компьютерного томографа.

— У пациента саркома верхней трети левого плеча с врастанием в лопатку, ключицу, мышцы плечевого пояса огромного размера, — рассказал заместитель главного врача Владимир Каров.

Бригада из пяти медиков несколько часов оперировала пациента. Ему пришлось провести плече-лопаточную ампутацию левой верхней конечности. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Ранее Лайф рассказывал о новом методе обнаружения рака кожи, который внедряют российские медики.