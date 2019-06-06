Xiaomi и Mastercard запустят в России новую платёжную систему — Mi Pay

Обе стороны обещают пользователям удобство, продвинутую программу лояльности и повышенную безопасность денежных средств.

Компании Xiaomi и Masterсard объявили о партнёрстве в России. Плодом этого союза станет запуск китайской платёжной системы Mi Pay в нашей стране. Об этом было объявлено в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. Договор был скреплён подписями Лю Ли, главы технологического подразделения Xiaomi Financial, и Алексея Малиновского, главы Mastercard в России.

Запуск платёжного сервиса Mi Pay позволит российским пользователям устройств Xiaomi и владельцам карт Mastercard более удобно делать покупки, а также получать различные бонусы и привилегии. Mi Pay будет работать на новых моделях смартфонов и носимой электроники Xiaomi с NFC.

Транзакции, совершённые через Mi Pay, защищены самыми передовыми разработками Mastercard в сфере безопасности, в частности технологией токенизации. Платформа токенизации Mastercard позволяет интегрировать в мобильные платёжные сервисы высокий уровень защиты. При использовании карты Mastercard в Mi Pay её номер не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Xiaomi, ни у торгово-сервисных предприятий. Вместо этого при подключении карты Mastercard к сервису Mi Pay создаётся уникальный токен — 16-значная комбинация цифр, привязанная именно к приложению на определённом устройстве.