Сечин на ПМЭФ намекнул на дальнейшее падение акций Tesla

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума, намекнул на дальнейшее падение акций американской компании Tesla.

Сечин напомнил, что в 2017 году акции компании, которая производит электромобили, стоили 340 долларов.

— Те, кто услышал нас тогда и продал акции, могли хорошо заработать, ведь сейчас текущая цена акций Tesla не превышает 200 долларов за одну акцию. Те, кто услышит меня сегодня, могут заработать побольше, — заявил президент "Роснефти".

По мнению Сечина, электромобили не решают экологических вопросов и не "задавят" нефтяную отрасль.

Ранее Лайф рассказывал, как владелец SpaceX и основатель Tesla Илон Маск за две минуты стал беднее на 1,1 миллиарда долларов. Это произошло после падения акций Tesla на одиннадцать процентов.