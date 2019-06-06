Рада отказалась увольнять министра обороны Украины и главу СБУ

Верховная рада отклонила проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности главы Министерства обороны Украины. Кроме того, парламент отказался снимать с должности и руководителя СБУ Василия Грицака.

За увольнение Полторака с должности министра обороны проголосовало только 37 депутатов, а для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.

Также Рада отказалась принять отставку Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

Напомним, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского, глава оборонного ведомства Украины выложил в "Фейсбуке" фотографию заявления об отставке.