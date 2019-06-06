Электронную визу внедрят на всей территории России в ближайшие полтора года

Федеральное агентство по туризму сократило сроки внедрения системы. По словам руководства, решение вопроса уже близко.

Электронные визы для въезда в Россию заработают на всей территории страны в ближайший год, максимум полтора. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Догузовой, обсуждение вопроса о снятии визовых ограничений проводится сейчас "на достаточно высоком уровне" и достигло финальной стадии.

— Создана рабочая группа, и на её площадке практически в еженедельном режиме идёт обсуждение этого вопроса, — приводит слова Догузовой "Парламентская газета".

Отметим, что недавно в Ростуризме называли более длительные сроки для реализации предложения президента.

Федеральное агентство выполняет предложение президента РФ Владимира Путина об упрощении въезда в страну иностранным туристам. По мнению главы государства, иностранцы стали ещё больше интересоваться Россией и её ценностями. Пока на данный момент режим электронной визы работает на Дальнем Востоке, на территории Забайкальского края и Бурятии, а с 1 июля его запустят в Калининградской области.