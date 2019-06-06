Бывший санитар получил пожизненный срок за убийство 85 пациентов

Суд указал на особую тяжесть преступления, а это значит, что через 15 лет он не сможет подать прошение о помиловании, которое допускается в случае пожизненного заключения.

Бывший санитар Нильс Хогель получил пожизненный срок за убийство 85 пациентов. Соответствующее решение было принято на заседании Земельного суда в немецком Ольденбурге.

Суд указал на особую тяжесть преступлений, которые совершил санитар. Это значит, что Хогель не сможет через 15 лет подать прошение о помиловании, которое допускается в случае пожизненного заключения.

Как отмечается, мужчина убивал пациентов, вводя им смертельные дозы лекарств. В ближайшее время перед судом могут предстать сотрудники клиник, в которых работал преступник. Их обвиняют в даче ложных показаний и халатности.

Ранее сообщалось, что в США врача обвинили в убийстве 25 пациентов. 43-летний Уильям Хьюзел сознательно назначал смертельные дозы болеутоляющего препарата.