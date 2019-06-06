Названа причина ДТП с четырьмя погибшими в Иванове

Водитель легкового автомобиля, который врезался в жилой дом в Иванове, не справился с управлением, выполняя обгон на повороте. Об этом сообщили в областном управлении МВД России.

По предварительной информации, мужчина пытался вернуться в свою полосу движения, выехал на пешеходную дорожку, в результате чего сбил девушку-пешехода. После этого автомобиль на большой скорости протаранил двухэтажное здание.

На месте происшествия работают полицейские, они выясняют все обстоятельства случившегося.

В результате ДТП погибло четыре человека — водитель, две пассажирки автомобиля и девушка-пешеход. Лайф публиковал кадры с места смертельной аварии.