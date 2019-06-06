В Минздраве не исключают повышения возраста продажи табака и алкоголя

Первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева заявила, что ведомство обсуждает вопрос повышения возраста продажи табака и алкоголя. Об этом она рассказала на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.

— Действительно в Минздраве России идёт разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разработал законопроект, запрещающий продажу крепких спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года. Идею поддержали в Общественной палате РФ.