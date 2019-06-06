Назарбаев назвал причину ухода с поста президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему он решил сложить свои полномочия раньше срока. Речь об этом зашла в ходе его выступления в верхней палате парламента страны. Назарбаев признался, что прежде, чем объявить об отставке, он тщательно всё взвесил.
— Это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил, — цитирует слова елбасы казахстанский Sputnik.
Напомним, возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Вместо него на должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. Высокий пост он будет занимать до выборов.
Между тем Назарбаев сохранил за собой звание первого президента и главы партии Nur Otan. Ещё он занимает пост главы Совета безопасности страны, а недавно стал почётным сенатором Казахстана.
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