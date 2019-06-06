Путин заявил, что США раскачивают основы мировой стабильности

Президент РФ Владимир Путин назвал выход США из договоров по ПРО фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности. Кроме того, на встрече с главами зарубежных информационных агентств глава государства высказался о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о риске непродления СНВ-3.

— Просто (США) вышли в одностороннем порядке в первом случае — и всё... Понимая, что нужно нести за это ответственность, пытаются свалить всё на Россию, — отметил президент, говоря о ДРСМД.

Он добавил, что если никому из участников другого договора — так называемого СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) — не хочется его продлевать, то Россия тоже не будет этого делать. Действие документа истекает в 2021 году.

— [К 2021 году] вообще не будет ограничивающих документов... Это значит, что постоянно над головой каждого из нас будет висеть ядерное оружие! Кто-нибудь будет думать, говорить, проявлять озабоченность? Нет. Тишина, — добавил Путин.

Выход из ситуации российский лидер видит только в совместной работе и дискуссии.