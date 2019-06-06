Путин рассказал о разговоре с Трампом, который "вселяет оптимизм"

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Путин рассказал о разговоре с Трампом, который "вселяет оптимизм"

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Фото © AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с лидером США Дональдом Трампом вселяет оптимизм относительно дальнейшей ситуации в области безопасности. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями

Последний разговор с Трампом вселяет оптимизм. Потому что Дональд тоже озабочен, понимает, какие расходы несут США, и эти деньги можно направить на другие цели, — продолжил Путин.

При этом глава государства добавил, что своим выходов из договоров по ограничению вооружений Штаты раскачивают каркас международных отношений в сфере глобальной безопасности.

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