Путин рассказал о разговоре с Трампом, который "вселяет оптимизм"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его последний разговор с лидером США Дональдом Трампом вселяет оптимизм относительно дальнейшей ситуации в области безопасности. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями

— Последний разговор с Трампом вселяет оптимизм. Потому что Дональд тоже озабочен, понимает, какие расходы несут США, и эти деньги можно направить на другие цели, — продолжил Путин.

При этом глава государства добавил, что своим выходов из договоров по ограничению вооружений Штаты раскачивают каркас международных отношений в сфере глобальной безопасности.