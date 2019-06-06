Стали известны подробности нового завещания Алибасова

Так, авторские права на группу "На-на" перейдут её участникам — Политову и Жеребкину.

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который на данный момент находится в НИИ имени Склифосовского в тяжёлом состоянии, написал новое завещание. Его подробности сообщил PR-директор продюсера и группы "На-на" Вадим Горжанкин, передаёт Business FM.

По его словам, общее состояние Алибасова остаётся стабильно тяжёлым, поэтому он пригласил в клинику нотариуса для составления нового завещания.

Как отметил PR-директор, своему сыну Бари Бариевичу Алибасову артист завещал всю свою городскую недвижимость: десятикомнатную квартиру площадью 220 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, расположенную в Мерзляковском переулке в центре Москвы, а также две квартиры площадью по 100 квадратных метров каждая, расположенные в этом же переулке.

— Авторские права и всё, что связано с группой "На-на", перейдут её участникам — Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину, — добавил Горжанкин.

Своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной, на которой продюсер женился в 2018 году, он завещал земельный участок на Рублёвском шоссе стоимостью около 500 тысяч долларов. Кроме того, Шукшина в случае смерти Алибасова станет соинвестором в нескольких проектах и обладательницей ценных бумаг стоимостью около 2 миллионов долларов.

Что касается любимой кошки продюсера, канадский сфинкс по кличке Чуча будет отдан на содержание помощнику Алибасова Сергею Моцарю.

Ранее Лайф писал, что адвокат продюсера Сергей Жорин рассказал про старое завещание Бари Алибасова, которое было составлено ещё семь лет назад.

Напомним, что 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.