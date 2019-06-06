Путин рассказал об "относительном глобальном покое" человечества

Президент России Владимир Путин заявил, что после изобретения ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного глобального покоя.

— История человечества полна историй конфликтов. Правда, за всеми конфликтами наступал мир. И лучше бы до конфликтов не доходило. После изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного глобального покоя почти 75 лет, — заявил российский лидер во время встречи с главами ведущих мировых информационных агентств, которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним, 5 июня Москва и Пекин по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.

Лайф ведёт прямую трансляцию встречи главы государства с журналистами.