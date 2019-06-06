Сечин считает ситуацию с Huawei проявлением "санкционной болезни" США

Политика Вашингтона, на его взгляд, направлена на слом рыночных взаимосвязей, которые формировались десятилетиями.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прокомментировал скандал вокруг корпорации Huawei, которую внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка. Речь об этом зашла в рамках его выступления на "Энергетической панели" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Политику Вашингтона в отношении IT-гиганта Сечин счёл весьма симптоматичной.

— Знаковый шаг в распространении "санкционной болезни" — это ситуация с одним из китайских технологических лидеров, компанией Huawei, на которую оказывается прямое давление через такие меры, как арест финансового директора компании, запрет американским технологическим компаниям, в их числе Google, Intel, сотрудничать с Huawei, — прокомментировал он.

Именно из-за таких действий Вашингтон, по мнению Сечина, можно считать главным возмутителем спокойствия на рынке. Он добавил, что политика Белого дома направлена на слом рыночных взаимосвязей, которые формировались десятилетиями.

Как уже сообщал Лайф, США считают, что китайская компания угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому Huawei и её 70 подразделений попали в чёрный список Министерства торговли США. От партнёрства с китайским производителем техники собираются отказаться Microsoft и Google.

В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей.