Путин заявил, что Россия не перебрасывает войска в Венесуэлу

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не создаёт никаких опорных военных баз в Венесуэле и не перебрасывает войска в латиноамериканскую страну.

В разговоре с главами ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019 российский лидер назвал катастрофой военное вмешательство в дела суверенного государства.

— Мы не одобряем и осуждаем такие действия. Тем более военное вмешательство. Это вообще катастрофа. Но, насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники США, никто не поддерживает вмешательства военного, — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что меры санкционного характера нельзя применять, так как из-за них, как правило, страдают "миллионы простых граждан", которые не имеют никакого отношения к властям.

Напомним, российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу в конце марта на самолётах Ан-124 и Ил-62. По данным дипломатов в Каракасе, россияне были направлены для участия в двусторонних консультациях в сфере военно-технического сотрудничества. Они работают в латиноамериканской стране с соблюдением имеющихся обязательств. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что был проинформирован Москвой о выводе большинства российских специалистов из Венесуэлы.