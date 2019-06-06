Путин заявил, что российская экономика преодолела трудности

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Путин заявил, что российская экономика преодолела трудности

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Фото © Алексей Павлишак / ТАСС

Экономика России преодолела трудности по целому ряду обстоятельств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

Это касалось так называемых санкционных действий, но главным образом даже не это играло существенную роль, — отметил глава государства.

Российский лидер отметил, что прежде всего существенную роль сыграло падение цен на товары российского экспорта — углеводороды, металлы, химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом.

Мы не только преодолели спад, мы вышли на траекторию устойчивого роста, — резюмировал Путин.

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