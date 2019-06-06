Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"

Понтифик предложил точнее переводить строчку "не введи нас во искушение" и не перекладывать ответственность с грешника на Всевышнего.

Папа римский Франциск утвердил изменения в итальянском тексте молитвы "Отче наш". Об этом сообщает специализированное католическое издание Avvenir.

Отныне фразу "не введи нас во искушение" предполагается заменять в молитве на "не дай нам поддаться искушению". По мнению понтифика, такая интерпретация будет более верной, поскольку Бог не "бросает людей во грех", а, напротив, помогает подняться.

Напомним, что о призыве папы римского поменять текст молитвы "Отче наш" впервые стало известно в 2017 году. В качестве примера понтифик приводил Францию, где успели подкорректировать текст молитвы, чтобы фрагмент звучал как "не позволь нам поддаться искушению", оставляя ответственность за решение на человеке, а не на Боге.