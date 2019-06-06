Климкин заявил, что не "спрячется под стол" и продолжит работу в МИД

Глава МИД Украины рассказал, что готов сотрудничать с действующим президентом страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будет работать "так, как нужно", на посту главы МИД, не будет скрываться от ответственности и "прятаться под стол". Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" после того, как Верховная рада отклонила его отставку.

Климкин добавил, что на данный момент в Незалежной на повестке дня стоят серьёзные вопросы, над которыми нужно работать вместе, сплотившись. При этом он подчеркнул, что готов к сотрудничеству с командой нового президента Украины Владимира Зеленского и оказанию посильной помощи.

Кроме того, он отметил, что у него есть не только обширный круг связей, но и "понимание многих вещей".

— На переходный период, буду помогать, работать так, как надо. То, что я не спрячусь под стол и (не прячусь от. — Прим. Лайфа) ответственности, от всех серьёзных вещей, можете не беспокоиться, — заключил Климкин.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. После этого Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение.