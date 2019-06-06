Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы в США

Президент России Владимир Путин вновь заверил, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американскую внутриполитическую жизнь. Глава государства подчеркнул, что таких планов никогда не было.

— Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция, — заявил российский лидер на встрече с главами информационных агентств в рамках ПМЭФ-2019.

Ранее Путин говорил, что миф о российском вмешательстве в американские выборы в своё время послужил фактором для ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу. Доклад вошёл в число бестселлеров Amazon. В российском МИД заявили, что в опубликованной работе Мюллера нет ничего, что привлекало бы внимание. Президент США Дональд Трамп заявил, что доклад Мюллера по "вмешательству РФ" в выборы 2016 года был сфабрикован представителями демократической партии. Президент России Владимир Путин назвал документ объективным, отметив, что доклад подтвердил отсутствие сговора между Москвой и американской администрацией.