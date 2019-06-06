Путин заявил, что РФ зеркально ответит ЕС на снятие антироссийских санкций

Россия зеркально ответит Евросоюзу, если новый Европарламент начнёт снимать санкции, введённые против России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

— Мы не только будем приветствовать, мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые РФ вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза, — сказал Путин.

Российско-европейские отношения ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.