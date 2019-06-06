Путин об отсутствии приглашения на торжества в Нормандию: Я не свадебный генерал

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на своё имя на торжества, посвящённые 75-летию годовщины высадки союзников в Нормандии.

— Мы тоже не всех приглашаем. Я не свадебный генерал, чтобы меня везде звали. У меня своих дел хватает. Это не проблема. Но если заняться конспирологией, можно подумать, что западные лидеры решили пошушукаться между собой, — заявил российский лидер в ходе встречи с главами информационных агентств в рамках ПМЭФ-2019.

Напомним, Россию на торжествах по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии представляет дипломат посольства в Париже.

Как сообщал Лайф, Путин не получил приглашения от Франции на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. В Елисейском дворце разъяснили, что французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра, так как глава государства по сложившейся традиции участвует в торжественных мероприятиях в круглые даты.