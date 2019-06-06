Самолёт A320 экстренно сел в Домодедово из-за проблем с шасси

Самолет Airbus-320 экстренно сел в Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Борт направлялся в Бордо, однако из-за нештатной ситуации экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
— Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси, — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.у
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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