Самолёт A320 экстренно сел в Домодедово из-за проблем с шасси

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Самолёт A320 экстренно сел в Домодедово из-за проблем с шасси

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Самолет Airbus-320 экстренно сел в Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси. Борт направлялся в Бордо, однако из-за нештатной ситуации экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет Airbus-320 рейсом 793 Москва-Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси, — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб.у

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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