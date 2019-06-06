Санаторий на Кубани отказался размещать "слишком старого" ветерана

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Санаторий на Кубани отказался размещать "слишком старого" ветерана

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Фото предоставлено Виталием Кацко

К тому моменту 86-летний пенсионер уже перевёл 11 600 рублей в счёт путёвки, а позже его родственникам сказали, что мужчина "слишком стар".

Санаторий в Краснодарском крае отказался размещать у себя ветерана труда, узника концлагеря за его же деньги. С пенсионера уже взяли предоплату за отдых, а позже отказались его принимать у себя и возвращать деньги. Об этом Лайфу рассказали родственники мужчины.

В прошлом году 86-летний ветеран труда Николай Кацко из Крымска вдохновился рекламой санатория "Лаба" в газете, созвонился с менеджером, выбрал номер и частично оплатил путёвку — перевёл через почту 11 600 рублей.

<p>Фото с официального сайта санатория &#34;Лаба&#34;</p>

Однако за месяц до поездки внук позвонил менеджерам здравницы по вопросу внесения остатка суммы, но вместо этого узнал, что его дедушка "слишком стар" для курорта и его не примут на лечение.

— Я звонил главному врачу, директору, менеджеру, спрашивал: "Почему так?". Мне ответили: "Вы что, хотите, чтобы он скончался у нас в санатории? Пусть умирает дома", — рассказал Виталий Кацко.

<p>Николай Кацко вместе с внуком. Фото из семейного архива.</p>

Со слов Виталия, дед, узнав об отказе, сильно расстроился, "чуть не плакал". Но проблемы на этом не закончились. Санаторий начал игнорировать просьбы о возврате предоплаты. Деньги вернули только после того, как ветеран подал на организацию в суд.

Со слов внука, в апелляционной жалобе директор "Лабы" указывал, что пенсионеру отказали в размещении не из-за возраста, а из-за отсутствия медицинской документации.

Суд встал на сторону пенсионера и постановил выплатить ему 110 тысяч рублей, почти половину суммы составляла компенсация за причинённый моральный вред. Но руководство санатория подало апелляционную жалобу. В итоге компенсация морального вреда Николаю Кацко составила 10 тысяч рублей, итоговая сумма — 27 тысяч.

Между тем генеральный директор санатория "Лаба" отказался комментировать произошедшее. А вот менеджер здравницы объяснила, что никаких ограничений по возрасту нет, и подтвердила, что для оформления путёвки необходима специальная санаторно-курортная карта из поликлиники. Также, по словам сотрудницы, предоплату возвращают, если врач не одобряет поездку и не выдаёт карту.

Отметим, что ветеран труда Николай Кацко написал заявление в Следственный комитет и собирается пойти до конца, чтобы добиться справедливости.

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