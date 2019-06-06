Санаторий на Кубани отказался размещать "слишком старого" ветерана

К тому моменту 86-летний пенсионер уже перевёл 11 600 рублей в счёт путёвки, а позже его родственникам сказали, что мужчина "слишком стар".

Санаторий в Краснодарском крае отказался размещать у себя ветерана труда, узника концлагеря за его же деньги. С пенсионера уже взяли предоплату за отдых, а позже отказались его принимать у себя и возвращать деньги. Об этом Лайфу рассказали родственники мужчины.

В прошлом году 86-летний ветеран труда Николай Кацко из Крымска вдохновился рекламой санатория "Лаба" в газете, созвонился с менеджером, выбрал номер и частично оплатил путёвку — перевёл через почту 11 600 рублей.

Однако за месяц до поездки внук позвонил менеджерам здравницы по вопросу внесения остатка суммы, но вместо этого узнал, что его дедушка "слишком стар" для курорта и его не примут на лечение.

— Я звонил главному врачу, директору, менеджеру, спрашивал: "Почему так?". Мне ответили: "Вы что, хотите, чтобы он скончался у нас в санатории? Пусть умирает дома", — рассказал Виталий Кацко.

Со слов Виталия, дед, узнав об отказе, сильно расстроился, "чуть не плакал". Но проблемы на этом не закончились. Санаторий начал игнорировать просьбы о возврате предоплаты. Деньги вернули только после того, как ветеран подал на организацию в суд.

Со слов внука, в апелляционной жалобе директор "Лабы" указывал, что пенсионеру отказали в размещении не из-за возраста, а из-за отсутствия медицинской документации.

Суд встал на сторону пенсионера и постановил выплатить ему 110 тысяч рублей, почти половину суммы составляла компенсация за причинённый моральный вред. Но руководство санатория подало апелляционную жалобу. В итоге компенсация морального вреда Николаю Кацко составила 10 тысяч рублей, итоговая сумма — 27 тысяч.

Между тем генеральный директор санатория "Лаба" отказался комментировать произошедшее. А вот менеджер здравницы объяснила, что никаких ограничений по возрасту нет, и подтвердила, что для оформления путёвки необходима специальная санаторно-курортная карта из поликлиники. Также, по словам сотрудницы, предоплату возвращают, если врач не одобряет поездку и не выдаёт карту.

Отметим, что ветеран труда Николай Кацко написал заявление в Следственный комитет и собирается пойти до конца, чтобы добиться справедливости.