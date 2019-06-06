Мединский в день рождения Пушкина призвал следовать заветам поэта

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Мединский в день рождения Пушкина призвал следовать заветам поэта

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Фото © AP Photo / Mikhail Metzel

Также министр напомнил, что именно с именем великого поэта ассоциируется начало становления современного русского языка.

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил музей-квартиру Александра Пушкина в Санкт-Петербурге и призвал россиян прислушиваться к заветам великого поэта. Визит был приурочен ко дню рождения литератора.

Глава Минкульта отметил важность просветительской и общественной работы по сохранению наследия поэта, которую осуществляет Всероссийский музей Пушкина под руководством Сергея Некрасова.

При этом Мединский процитировал главный, по его мнению, завет литературного деятеля потомкам.

"Гордиться славою предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие". Давайте следовать и в этом, и во всех других заветах нашего великого предка, — сказал он.

Также министр культуры напомнил, что благодаря Пушкину произошло становление современного русского языка, на котором сегодня разговаривает более 140 миллионов граждан России и столько же человек — за рубежом. Русский язык, добавил Мединский, является одним из самых распространённых языков по всему миру. Так, он занимает второе место по популярности в Интернете.

Напомним, что 6 июня 2019 года в России отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения великого литературного деятеля Александра Пушкина. По всей стране проходят мероприятия, посвящённые памяти поэта.

Виртуально прогуляться по подмосковной усадьбе Захарово, где рос Пушкин, можно в нашем материале.

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