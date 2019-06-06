Мединский в день рождения Пушкина призвал следовать заветам поэта

Также министр напомнил, что именно с именем великого поэта ассоциируется начало становления современного русского языка.

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил музей-квартиру Александра Пушкина в Санкт-Петербурге и призвал россиян прислушиваться к заветам великого поэта. Визит был приурочен ко дню рождения литератора.

Глава Минкульта отметил важность просветительской и общественной работы по сохранению наследия поэта, которую осуществляет Всероссийский музей Пушкина под руководством Сергея Некрасова.

При этом Мединский процитировал главный, по его мнению, завет литературного деятеля потомкам.

— "Гордиться славою предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие". Давайте следовать и в этом, и во всех других заветах нашего великого предка, — сказал он.

Также министр культуры напомнил, что благодаря Пушкину произошло становление современного русского языка, на котором сегодня разговаривает более 140 миллионов граждан России и столько же человек — за рубежом. Русский язык, добавил Мединский, является одним из самых распространённых языков по всему миру. Так, он занимает второе место по популярности в Интернете.

Напомним, что 6 июня 2019 года в России отмечается 220-летняя годовщина со дня рождения великого литературного деятеля Александра Пушкина. По всей стране проходят мероприятия, посвящённые памяти поэта.

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