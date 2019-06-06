Путин: Россия и Британия должны перевернуть страницу со шпионами и покушениями

По словам российского лидера, глобальные интересы куда важнее, чем игры спецслужб.

Для нормализации российско-британских отношений пора перевернуть страницу со шпионами и покушениями. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей ведущих мировых информационных агентств. Встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями, — убеждён российский лидер.

По мнению Путина, глобальные интересы важнее, чем игры спецслужб. Именно поэтому он призывает "отбросить мишуру и заняться делом".

— Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить. Это же ваш агент, а не наш. А значит, это вы против нас шпионили, — указал глава государства. — Но надо это всё забыть, в конце концов.

Напомним, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвиняет в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве данную информацию опровергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.