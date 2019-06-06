Путин рассказал, кто для него является героем

Президент России Владимир Путин на встрече с главами информационных агентств заявил, что Александр Пушкин и Пётр I являются для него героями.

— Одного вы уже назвали — Пушкин, об этом нельзя не говорить в дату его рождения, потом Пётр I — он основал город, в котором я родился, реформатор, известный, великий, преобразил нашу страну, — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что на каком-то определённом герое сосредоточиться не получится, так как их много.

— У нас много, нельзя на одном сосредоточиться. У нас много деятелей искусства, государственных деятелей. Я очень люблю музыку Чайковского, — добавил российский лидер.