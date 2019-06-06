Путин назвал книгу, которую должны прочитать дети

Российский лидер посоветовал непременно познакомить подрастающее поколение со Священными писаниями мировых религий.

Президент России Владимир Путин рассказал, какую книгу, на его взгляд, стоит прочитать мальчикам и девочкам до достижения совершеннолетия. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

— Библию пусть прочитают, Тору, Коран — все это пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам, — рассудил Владимир Путин. — Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем их придерживаться, будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойнее и стабильнее.

К слову, в конце марта Путин уже высказывался на тему литературы для детей во время вручения премий молодым деятелям культуры. Тогда он заявил, что любые художественные произведения, рассчитанные на подрастающее поколение, должны учить их отделять зёрна от плевел, утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия и справедливости.