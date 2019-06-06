Врио главы Астраханской области входит в третий поток "школы губернаторов" ВШГУ

Врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин входит в третий поток слушателей "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, российский лидер назначает временно исполняющих обязанности главы региона из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.