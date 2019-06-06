Сын рассказал, почему Алибасов выпил химикаты из бутылки

По словам Бари Алибасова — младшего, его отец считает, что всё, что стоит возле раковины, можно пить.

Химическую жидкость "Крот" для промывки труб Бари Алибасов выпил не из стакана, а из "красивой и яркой бутылки". Об этом сообщает портал Super со ссылкой на сына продюсера Бари Алибасова — младшего.

— Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома если что-то стоит у раковины, то это пьётся. Он сделал один глоток, но этого было достаточно, — сказал он.

Алибасов-младший добавил, что понятия не имеет, кто её туда поставил, и отметил, что мотива специально ставить бутылку возле раковины не было ни у кого.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.