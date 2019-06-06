В селе Зауралья воцарилась "анархия" — уволились все чиновники

Глава сельсовета нашёл более высокооплачиваемую работу — он готовится к переезду в Челябинск.

Администрацию села Майка в Курганской области пришлось закрыть из-за того, что из неё уволились все сотрудники, даже глава.

— В Майке ушёл глава, сельсовет пустует, анархия, — сообщил один из читателей портала Znak.com.

Журналисты связались в бывшим главой управы Тимуром Сабировым, который подтвердил: он и его подчинённые уволились. Мужчина возглавлял село Майка с 2009 года и постоянно сталкивался с нехваткой бюджета, из-за этого возникали разные проблемы.

— В прошлом году восемь месяцев сидели без света. Сейчас опять отключили — денег нет. Я больше так не хочу. Зарплата главы — 15,6 тысячи рублей в месяц, и этих денег часто вовремя не платят. А отвечаешь за всё, — пояснил бывший чиновник.

Сейчас Сабиров готовится переехать в Челябинск. Он уже нашёл другую, более высокооплачиваемую работу. Кто займёт его место в Майке, не знает — желающих до сих пор нет.

— Управа стоит пустая. Мне даже печать сдать некому, — приводит портал слова Сабирова.